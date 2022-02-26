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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2022 yılı için asgari ücret, emekli ve memur zammı netleşti. Bununla beraber artık gözler 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerde olacak. Yaşanan son dakika gelişmeler sonrasında düzenleme hakkında gelişmeler umut uyandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı EYT açıklamasıyla, düzenlemedeki tüm detayları anlattı, tarih verdi. Konu hakkında son dakika gelişmeler bu süreçte yakından takip ediliyor. Peki, EYT son durum nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022 22:21
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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

EYT düzenlemesi için kritik süreç. Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor. Asgari ücret, emekli ve memur zammı... 2022 yılına girilmesinin ardından asgari ücret, emekli ve memur zammı için detaylar belli oldu. EYT için son dakika gelişmeler ise gelmeye devam ediyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları tek tek anlattı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği konu hakkında detaylar belli olmaya başladı. İşte, EYT için son durum nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Sorularımızı cevaplandıran Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı.

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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN TEMSİLCİLERLE 5 KONU GÜNDEME ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi. EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.

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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi. İşte bu 5 adımlı çalışma:

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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...

1) 2022 yılı için asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında yapılan toplantılar sonunda 2022 yılı için asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.