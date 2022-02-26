EYT düzenlemesi için kritik süreç. Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor. Asgari ücret, emekli ve memur zammı... 2022 yılına girilmesinin ardından asgari ücret, emekli ve memur zammı için detaylar belli oldu. EYT için son dakika gelişmeler ise gelmeye devam ediyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları tek tek anlattı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği konu hakkında detaylar belli olmaya başladı. İşte, EYT için son durum nedir?