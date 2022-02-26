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EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2022 yılı için asgari ücret, emekli ve memur zammı netleşti. Bununla beraber artık gözler 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerde olacak. Yaşanan son dakika gelişmeler sonrasında düzenleme hakkında gelişmeler umut uyandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı EYT açıklamasıyla, düzenlemedeki tüm detayları anlattı, tarih verdi. Konu hakkında son dakika gelişmeler bu süreçte yakından takip ediliyor. Peki, EYT son durum nedir?