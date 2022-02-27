HaberlerGaleriElektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak
Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak
SON DAKİKA! Elektrikte yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart öncesinde çalışmalarını tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaş lehine fatura yükünü azaltmak için tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satacak. Elektrik tedarik şirketleri piyasadan aldıkları elektriğin en az yüzde 50, en fazla yüzde 90'ını EÜAŞ'tan almak zorunda olacak.
Giriş Tarihi: 27.02.2022 07:10Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 08:53