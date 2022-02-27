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Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak

SON DAKİKA! Elektrikte yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart öncesinde çalışmalarını tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaş lehine fatura yükünü azaltmak için tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satacak. Elektrik tedarik şirketleri piyasadan aldıkları elektriğin en az yüzde 50, en fazla yüzde 90'ını EÜAŞ'tan almak zorunda olacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 08:53
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Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak

Elektrikte yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart öncesinde çalışmalarını tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaş lehine fatura yükünü azaltmak için tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satacak. Elektrik tedarik şirketleri piyasadan aldıkları elektriğin en az yüzde 50, en fazla yüzde 90'ını EÜAŞ'tan almak zorunda olacak. Böylece EÜAŞ'ın piyasadan ihale yöntemi ile alacağı toptan elektrik vatandaşa indirim olarak yansıyacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak

Elektrikte yeni tarife dönemi 1 Mart itibarıyla başlayacak. Bugüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla sık sık bir araya gelerek, vatandaş lehine uygulanabilecek tüm formülleri masaya yatırdı. Son olarak önceki gün de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplanarak yeni kararlar aldı.

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Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak

YÜZDE 90'A KADAR
EPDK yönetiminin aldığı kararlardan biri dün Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK kararına göre, tedarik şirketleri elektriği EÜAŞ üzerinden alacak. Satın alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmı EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

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Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak

UYGUN FİYATA ELEKTRİK
Edinilen bilgilere göre, günlük düzeyde fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak.

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Elektrikte indirim sağlayacak formül! Başkan Erdoğan açıklayacak

Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek. Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.