07 Aralık 2022, Çarşamba
3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! SSK Bağ-Kur emekli aylığı...
Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına sayılı günler kala milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler yeni zamlı maaş hesaplamalarına çevrildi. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur için güncel maaş hesaplaması!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 12:32
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