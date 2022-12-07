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Haberler Galeri 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına sayılı günler kala milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler yeni zamlı maaş hesaplamalarına çevrildi. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur için güncel maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 12:32
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Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

Emekli Ocak zammı için geri sayım sürerken, yeni maaşlar için ipucu gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile emekli maaş zammı için hesaplamalar yapıldı. Temmuz ayında maaşlara yapılan zam oranı yüzleri güldürürken, gözler Ocak ayına çevrildi. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte, 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar için zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

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Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.

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Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Ocak ayında halen 3 bin 500 lira olan taban emekli aylığı tutarında artış yapılması bekleniyor. Bu durumda maaşlara Ocak zammı yansıtılacak, belirlenen yeni taban aylığın altında kalan maaşlar bu tutara tamamlanarak ödenecek.

Ayrıca emeklilerin zam oranına bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu konu da önümüzdeki günlerde belli olacak. En geç 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

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Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK (TL)

Mevcut maaş: 3.500
Enflasyona göre yeni maaş 3.991,75

Mevcut maaş: 3.600
Enflasyona göre yeni maaş 4.105,80

Mevcut maaş: 3.700
Enflasyona göre yeni maaş 4.219,85