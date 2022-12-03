04 Aralık 2022, Pazar
EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişinin gözü kulağı resmi açıklamalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin Aralık ayında Meslis'e geleceğini söylemişti. Prim gün sayısı eksik olanlar doğum borçlanması yaparak, EYT düzenlemisinden nasıl yararlanabileceğini sorguluyor. Peki, "Doğum borçlanma ödemesi emekliliği öne çeker mi, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 23:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 23:33
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