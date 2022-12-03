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Haberler Galeri EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?

EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişinin gözü kulağı resmi açıklamalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin Aralık ayında Meslis'e geleceğini söylemişti. Prim gün sayısı eksik olanlar doğum borçlanması yaparak, EYT düzenlemisinden nasıl yararlanabileceğini sorguluyor. Peki, "Doğum borçlanma ödemesi emekliliği öne çeker mi, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 23:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 23:33
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EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı?

EYT düzenlemesinde sona gelindi. Prim günleri eksik olan vatandaşlar, bu günleri tamamlamak için doğum borçlanması yöntemiyle EYT'den faydalanmak istiyorlar.. Peki, "doğum borçlanması yaparak erken emeklilikten yararlanılır mı?" İşte, Emelilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili merak edilen detaylar...

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EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı?

Milyonların merakla beklediği Askeri Ücret Tespit Toplantısı Aralık ayında yapılacak. Asgari ücrette yapılacak artış memur maaşlarını etkileyecek. Emekli aylıkları buna bağlı olarak artarken 3600 ek gösterge de maaşlara eklenecek. EYT ile emekli olacak olan kişilerin de emekli maaşları bundan etkilenecek.

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EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı?

DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?

Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan kadın çalışan doğum borçlanması yaparak sigorta başlangıcını 1999 Eylül öncesine çekebilir mi?

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EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı?

Hayır; çekemez. Doğum borçlanması; doğumdan önce sigorta girişi olan kadın çalışanlara tanınan bir hak. Bu sayede prim gün sayısı eksik olan kadın çalışanlar, doğum sonrası çalışamadığı süreleri borçlanarak, bu sürelerdeki eksik prim gün sayılarını tamamlayabiliyor. Bu durum da işe giriş tarihini öne çekmiyor.

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EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı?

EYT İLE KİMLER EMEKLİ OLACAK?

İlk sigortalı olduğu tarih eylül 1999'dan önce olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranlar; yeni düzenlemeden yararlanarak, emekliliğe hak kazanacak.