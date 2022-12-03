EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT’den yararlanılır mı?

Milyonların merakla beklediği Askeri Ücret Tespit Toplantısı Aralık ayında yapılacak. Asgari ücrette yapılacak artış memur maaşlarını etkileyecek. Emekli aylıkları buna bağlı olarak artarken 3600 ek gösterge de maaşlara eklenecek. EYT ile emekli olacak olan kişilerin de emekli maaşları bundan etkilenecek.