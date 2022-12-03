Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT'den çekebilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Bu yardımlar kapsamında Bakanlık, çocuklu ailelere de destek oluyor. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere para yardımı veriliyor. İşte, söz konusu yardım başvuruları hakkında merak edilen detaylar..