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Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT'den çekebilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Bu yardımlar kapsamında Bakanlık, çocuklu ailelere de destek oluyor. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere para yardımı veriliyor. İşte, söz konusu yardım başvuruları hakkında merak edilen detaylar..

Giriş Tarihi: 03.12.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 22:57
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Çocuklu ailelere 600 TL’ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT’den çekebilirsiniz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor.Bakanlık tarafından verilen ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.İşte, doğum yardımına ilişkin merak edilen soruların cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklu ailelere 600 TL’ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT’den çekebilirsiniz!

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğum yardımı parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekiyor. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması gerekli.

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Çocuklu ailelere 600 TL’ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT’den çekebilirsiniz!

Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

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Çocuklu ailelere 600 TL’ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT’den çekebilirsiniz!

ÇOCUKLU AİLELERE 600 TL'YE VARAN NAKİT YARDIM!

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar Doğum Yardımı kapsamına girmiyor.

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Çocuklu ailelere 600 TL’ye varan NAKİT YARDIM! Bakanlık duyurdu! Hemen PTT’den çekebilirsiniz!

Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.