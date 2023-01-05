05 Ocak 2023, Perşembe
Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?
Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı Aile Destek ödemelerine yönelik detaylar merak ediliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesine göre ödemeler 850-1250 TL tutarları arasında değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaşlar değişti. Aile destek ödeme tutarlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:32
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