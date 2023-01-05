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Haberler Galeri Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı Aile Destek ödemelerine yönelik detaylar merak ediliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesine göre ödemeler 850-1250 TL tutarları arasında değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaşlar değişti. Aile destek ödeme tutarlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:32
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Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemelerinden binlerce vatandaş yararlanıyor. Ödemeleri düzenli olarak yapılan sosyal yardım ödemesinin 2023 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor. Yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında artış yaşandı. Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek 29 Aralık Perşembe günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

Bakan Yanık, açıklamasının devamında " Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak." ifadelerini kullandı.

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Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuk için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek.

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Aile Destek 2023 ödemeleri zamlandı mı, ne kadar olacak? 2023 Aile destek sosyal yardım ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK 2023 ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek ödemelerinin artıp artmayacağı yönünde henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...