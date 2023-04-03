HaberlerGaleriEYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur'luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...
EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur'luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...
Bağ-Kur'luya pirim gün eşitliği gelecek mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca küçük esnafı yakından ilgilendiren konu gündeme geldi. Prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne eşitlenecek. İşte SSK Bağ-kur prim eşitleme ile ilgili son gelişmeler...