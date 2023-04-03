EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur’luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

Bağ-Kur 7200 günle prim eşitliği son dakika gelişmeleri arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. EYT yasası milyonların yüzünü güldürdü ve emeklilik kapısını sonuna kadar açtı. Yeni düzenleme devrim niteliği taşırken kapsam dışında kalanlarında yüzünü güldürecek gelişmelere yaşanmaya devam ediyor. Bağkur'luların prim gün sayısının 7200'e indirilmesi gündemdeki yerini aldı. İşte konuya ilişkin detaylar...