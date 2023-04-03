03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur'luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur'luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

Bağ-Kur'luya pirim gün eşitliği gelecek mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca küçük esnafı yakından ilgilendiren konu gündeme geldi. Prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne eşitlenecek. İşte SSK Bağ-kur prim eşitleme ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:34
  • 1
  • 18
EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur’luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

Bağ-Kur 7200 günle prim eşitliği son dakika gelişmeleri arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. EYT yasası milyonların yüzünü güldürdü ve emeklilik kapısını sonuna kadar açtı. Yeni düzenleme devrim niteliği taşırken kapsam dışında kalanlarında yüzünü güldürecek gelişmelere yaşanmaya devam ediyor. Bağkur'luların prim gün sayısının 7200'e indirilmesi gündemdeki yerini aldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur’luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

SSK BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ EŞİTLEME

Milyonlarca esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek.

  • 3
  • 18
EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur’luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

  • 4
  • 18
EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur’luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek.

  • 5
  • 18
EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur’luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...

5 YILLA ERKEN EMEKLİLİK

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek.