Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Söz konusu ödemelerin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet ekranı ve SMS ile sorgulanabiliyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023? İşte, evde bakım maaşı sorgulama linki!