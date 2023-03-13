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Haberler Galeri BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

Belediye bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar personel alımı ilanlarını yakından takip ediyorlar. 3 ilde belediyeler memur, itfaiye eri ve zabıta alımına ilişkin ilanlarını yayımladı. KPSS şartı aranan alımlarda başvuru şartları ve detaylar açıklandı. Peki belediye zabıta alımı şartları neler? Belediye itfaiye eri alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 17:01
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BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

Belediye iş ilanlarına ilişkin detaylar sıklıkla arama motorlarında araştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi iş ilanı yayımladı. En az 60 KPSS puanı istenen başvurularda detaylar merak konusu oldu. İşte Belediye zabıta, itfaiye eri ve memur alımına ilişkin tüm detaylar...

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BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

2023 BELEDİYE İŞ İLANI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi bünyelerinde istihdam etmek üzere en az 60 KPSS puanı şartıyla memur, itfaiye eri ve zabıt alımına ilişkin ilan yayımladı.

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BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

*Türk Vatandaşı olmak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...

*Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

*İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,