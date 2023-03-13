13 Mart 2023, Pazartesi
BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...
Belediye bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar personel alımı ilanlarını yakından takip ediyorlar. 3 ilde belediyeler memur, itfaiye eri ve zabıta alımına ilişkin ilanlarını yayımladı. KPSS şartı aranan alımlarda başvuru şartları ve detaylar açıklandı. Peki belediye zabıta alımı şartları neler? Belediye itfaiye eri alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 17:01
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