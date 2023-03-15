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Haberler Galeri 2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

Üniversiteler 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından uygulamalı eğitim haricinde online sisteme geçiş yapmıştı. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 üniversiteler açılacak mı? Üniversite bahar dönemi hibrit mi olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:29
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2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğini merak eden binlerce üniversite öğrencisi arama motorlarında son dakika YÖK açıklamalarını araştırıyor. Nisan ayının başında uygun koşullar sağlanırsa hibrit sisteme geçilebileceği aktarılmıştı. Peki üniversite son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada alınan kararların Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu.

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2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

TEORİK DERSLER UZAKTAN

Yükseköğretim sisteminde, laboratuvar, atölye, saha ve benzeri bazı dersler teori ve uygulama diye kendi içinde iki kısımdan oluşuyor. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturuyor. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak.

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2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacak.

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2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?

Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecek.