HaberlerGaleri2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?
2023 YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi?
Üniversiteler 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından uygulamalı eğitim haricinde online sisteme geçiş yapmıştı. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 üniversiteler açılacak mı? Üniversite bahar dönemi hibrit mi olacak?