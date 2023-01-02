Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet'ten TCKN ile sorgulama...

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında aile destek programı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet'ten TCKN ile sorgulama...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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