02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet'ten TCKN ile sorgulama...

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet'ten TCKN ile sorgulama...

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında aile destek programı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet'ten TCKN ile sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 14:05
  • 1
  • 10
Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet’ten TCKN ile sorgulama...

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet'ten TCKN ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet’ten TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ DUYURDU!

Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine 13 milyar lira yapılacak aile destek ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.

  • 3
  • 10
Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet’ten TCKN ile sorgulama...

YILLIK 10.200-15.000 TL ARASI ÖDEME!

Her aileye 12 aylık süreç boyunca ayda 850 ila 1.250 TL ödeme aktif ediliyor. Bu tutar yıllık toplamda 10.200 TL ila 15.000 TL gibi bir rakama eşit geliyor.

  • 4
  • 10
Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet’ten TCKN ile sorgulama...

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) ve Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı: 1.250 TL

450 TL üzeri, 911,15 TL ve altı: 1.100 TL

911,15 TL üzeri, 1372,30 TL ve altı: 950 TL

1372,30 TL üzeri, 1833,45 TL'den az: 850 TL

  • 5
  • 10
Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? e-Devlet’ten TCKN ile sorgulama...

12 AY SÜRECEK

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.