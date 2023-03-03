03 Mart 2023, Cuma
E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! Yaşlılık/emeklilik aylığı... EYT'ye nasıl başvurulur?
EYT başvurusu nereden, nasıl yapılacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca EYT'linin beklediği müjde nihayet devreye girdi. EYT yasasının Meclis süreci nihayete erdi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi için emeklilik kapısı açıldı. Vatandaşlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Milyonlarca EYT'li başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereye yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte 8 adımda EYT başvuru süreci...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:44
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