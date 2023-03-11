HaberlerGaleriErken kalkan çeyizine ekler! BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-14 Mart 2023 | Pasta servis seti 179, Kurabiyelik 109, Deterjan kutusu 55 TL...
Erken kalkan çeyizine ekler! BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-14 Mart 2023 | Pasta servis seti 179, Kurabiyelik 109, Deterjan kutusu 55 TL...
BİM aktüel ürünlerinde bugün ne var sorusunun cevabı araştırılıyor. 10 Mart Cuma itibarıyla yenilenen ürünlerde yok yok. İlgi gören ürünler sabah erken saatlerden itibaren tükenebiliyor. Saat 09.00'da açılan marketler akşam 21.00'a kadar çalışıyor. Peki BİM güncel aktüel kataloğunda neler var? Bu cuma BİM'e neler geldi?