Erken kalkan çeyizine ekler! BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-14 Mart 2023 | Pasta servis seti 179, Kurabiyelik 109, Deterjan kutusu 55 TL...

Çeyiz yapan ya da evinin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla almak isteyen pek çok kişi zincir marketlerin haftalık olarak yenilediği kataloglarını yakından takip ediyor. BİM bünyesinde her hafta cuma günü raflardaki yerini alan aktüel ürünler 10 Mart Cuma günü itibarıyla güncellendi. Çeyiz yapanlar için fırsatlarla dolu ürün çeşitlerinin içerisinde pasta servis set, deterjan kutusu, perde, çerezlik gibi çok sayıda ürün bulunuyor. İşte BİM aktüel güncel katalog...