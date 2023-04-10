10 Nisan 2023, Pazartesi
0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank
Orta gelirliye konut kredisi hesaplama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi hesaplama yüzde 0,69 faiz oranları müjdesinin duyurulmasının adından sıklıkla kullanılmaya başlandı.TOKİ sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirlilere yönelik başlatılan yeni kampanyada faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Peki, konut kredisi nasıl hesaplanır, aylık taksit ödemeleri ne kadar? Konut kredisi başvuru şartları neler? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 17:23
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