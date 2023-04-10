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Haberler Galeri 0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL'ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

Orta gelirliye konut kredisi hesaplama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi hesaplama yüzde 0,69 faiz oranları müjdesinin duyurulmasının adından sıklıkla kullanılmaya başlandı.TOKİ sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirlilere yönelik başlatılan yeni kampanyada faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Peki, konut kredisi nasıl hesaplanır, aylık taksit ödemeleri ne kadar? Konut kredisi başvuru şartları neler? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 17:23
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0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL’ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

Orta gelirliye konut kredisi müjdesinin verilmesinin ardından kredi hesaplamaları yapılmaya başlandı. 0.69 konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Kampanyaya ilişkin şartlar ve diğer detaylar belli oldu. TOKİ sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirlilere yönelik başlatılan yeni kampanyada faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. İşte 0.69 konut kredisi hesaplama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL’ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

ORTA GELİRLİYE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ!

Orta gelirliye konut desteği kapsamında uygun fiyatlı kredi desteği sağlanacak. Kampanyaya ilişkin şartlar ve diğer detaylar belli oldu.

Konuya ilişkin Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

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0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL’ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

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0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL’ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

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0.69 FAİZLE UYGUN FİYATLI KONUT KREDİSİ | Orta gelirliye konut kredisi! 500.000- 750.000 TL’ye 15 yıl vadeli...Ziraat Bankası- Vakıfbank- Halkbank

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır.