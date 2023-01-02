4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Şimdi aralık ayı enflasyonu bekleniyor. 3 Ocak'ta bu veri açıklandığında 6 aylık oran da ortaya çıkacak.