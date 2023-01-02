HaberlerGaleri4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...
4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...
Asgari ücret artışının ardından sıra memur ve emekli aylıklarında. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler maaşlara çevrildi. Bu sene sadece enflasyon değil refah payı ve ek gösterge artışı da maaşlara eklenecek. Milyonlarca emekli ve memur yeni zam oranlarına kilitlendi. Peki, 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı son durum nedir? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...