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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

Asgari ücret artışının ardından sıra memur ve emekli aylıklarında. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler maaşlara çevrildi. Bu sene sadece enflasyon değil refah payı ve ek gösterge artışı da maaşlara eklenecek. Milyonlarca emekli ve memur yeni zam oranlarına kilitlendi. Peki, 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı son durum nedir? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:13
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4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Asgari ücrete yapılan rekor artış memur ve emeklileri de umutlandırdı. Emekli ve memur maaşlarına bir refah payının gelmesi bekleniyor. Enflasyon artışının dışında farklı bir zam beklenirken, yeni zamların hangi tarihte belli olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 milyon emekli ve milyonlarca memurun maaş zammı 3 Ocak'ta açıklanacak. Altı aylık enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

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4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Şimdi aralık ayı enflasyonu bekleniyor. 3 Ocak'ta bu veri açıklandığında 6 aylık oran da ortaya çıkacak.

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4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

6 aylık enflasyon oranı ile ilgili yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapılıyor. Merkez Bankası tahmini, Orta Vadeli Program hedefi ve yapılan anket sonuçlarına bakıldığında enflasyonun yüzde 65 ile yüzde 72 arasında bir oranda çıkması bekleniyor.

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4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...

Bu tahminlerden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 20'ler civarında çıkması bekleniyor. Buna göre eğer refah payı gündemde olmasaydı SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 20'ler civarında zam alabilecekken, emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 8'lik toplu sözleşmeye ilaveten yüzde 13 lük bir enflasyon farkı verilecekti. Ancak bu yıl farklı bir uygulama da devreye girebilecek.