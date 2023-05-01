01 Mayıs 2023, Pazartesi
EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...
5 milyona yakın vatandaşın yararlanması beklenen EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni açıklamalar peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sistemi hakkında çalışmalar başladı. Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenleme ile kadınların emeklilik yaşında esneme, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına prim desteği gibi konular masaya yatırılacak. Geniş kapsamlı çalışma sonrasında Başkan Erdoğan kararını verecek. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:51
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