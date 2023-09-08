Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.

Sabah Giriş Tarihi: 08.09.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 06:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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