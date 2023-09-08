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Haberler Galeri Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.09.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 06:53
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Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Merkez Bankası'nca yüzde 62 olarak öngörülen yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı.

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Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Bu tabloya göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor. Memura da Ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.

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Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

EK ZAM MECLİS'E GELECEK

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor.

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Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak! En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek | Kim ne kadar alacak? İşte yüzde 65 zam tablosu

Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda geçici bir yükselişin söz konusu olduğunu yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını beklediklerini ifade etti.