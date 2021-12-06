Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Beklenti yüzde 30'u geçti! Asgari ücretli çalışanlar yeni yılda zamların ne kadar olacağını merak ediyor. Zamlarda geçmiş yılların zam oranları öne çıkıyor. AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48 olarak hayata geçirilmişti. Vergi ve prim indirimi içermeyen senaryoya göre, asgari ücret yüzde 34 artış gördüğünde 3785 lira olacak. Vergi ve prim indirimi olursa bu ücret 4.462 TL'yi görecek.