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Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Beklenti yüzde 30'u geçti! Asgari ücretli çalışanlar yeni yılda zamların ne kadar olacağını merak ediyor. Zamlarda geçmiş yılların zam oranları öne çıkıyor. AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48 olarak hayata geçirilmişti. Vergi ve prim indirimi içermeyen senaryoya göre, asgari ücret yüzde 34 artış gördüğünde 3785 lira olacak. Vergi ve prim indirimi olursa bu ücret 4.462 TL'yi görecek.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:16
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Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

Beklenti yüzde 30'u geçti! Refah payıyla birlikte yen maaş hesabı! Vergi ve prim indirimi olan senaryoda işçilerin maaşı 4.462 TL'yi görecek. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları değiştirdi ve hesaplar yeniden başladı. İşte en güncel asgari ücret zam hesabı!

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Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

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Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Bakan Bilgin çalışmanın dört oturumda tamamlanacağını açıklamıştı. AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48, 2015'te de yüzde 33.46 olarak gerçekleşti.

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Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

2003 yılında 226 lira olan asgari ücret 310,7 lira, 2015 yılında da 974,8 liradan 1300,9 liraya çıkmıştı.

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Beklenti yüzde 30’u geçti! Refah payıyla birlikte yeni maaş hesabı! Yüzde 34 artışla 3.785 lira olacak!

Edinilen son dakika bilgisine göre Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3850 liraya yükselecek.