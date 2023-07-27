27 Temmuz 2023, Perşembe
EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!
"Evlilik ikramiyesi nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Devlet, yeni evleneceklere, para desteği sağlıyor. 2023 memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi. Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Peki, evlilik ödeneği başvuru şartları neler? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:27
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