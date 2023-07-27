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Haberler Galeri EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

"Evlilik ikramiyesi nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Devlet, yeni evleneceklere, para desteği sağlıyor. 2023 memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi. Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Peki, evlilik ödeneği başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:27
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EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

Yeni evleneceklere müjde son dakika duyuruldu! "Evlilik ödeneği nasıl alınır, başvuru şartlerı neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de arttı. 5 bin 625 lira aylık alan bir kişiye 135 bin lira düzeyinde destek ödemesi yapılıyor. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi.

En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıktığında yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 5 bin 625 liraya, yüzde 50 oranında hissesi olanın 3 bin 750 liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 1875 liraya çıktı. Buna göre, 5 bin 625 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 135 bin lire evlenme desteği alacak.

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EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR

Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor.

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EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

Sabah gazetesinin haberine göre; Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devletten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor.

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EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!

SİGORTA KOLU, YAŞ SINIRI YOK

Evlilik yardımında sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.