17 Temmuz 2023, Pazartesi
Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırııyor. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, başvuru tarihleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 22:01
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