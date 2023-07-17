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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırııyor. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 22:01
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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?

"Evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi bankalar veriyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuruda bulunmak isteyen yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihi...

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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU!

Geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi müjdesini vermişti.

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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TL?

Başakn Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?

Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, kimlere verilecek?

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.