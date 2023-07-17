Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Yaklaşık 15,9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibariyle yatmaya başlıyor. Bu zamdan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Memur, emekli aylığı işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Bakmakla yükümlü olunan yakınları bildirmek maaşı artırıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 06:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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