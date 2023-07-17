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Haberler Galeri Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Yaklaşık 15,9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibariyle yatmaya başlıyor. Bu zamdan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Memur, emekli aylığı işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Bakmakla yükümlü olunan yakınları bildirmek maaşı artırıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 06:45
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Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. En düşük emekli aylığı 7500 lira uygulanmaya devam edecek. Memur, emekli aylığı işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor.

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Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor.

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Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. Birinci yol yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor.

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Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Emeklilik dilekçesi verirken bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk, eş gibi yakınları eklemek maaş hesabında aylık bağlama oranını yükseltiyor. Prim gün sayısını doldurduktan sonra düşük ücretle çalışmanın emeklilik maaşını düşürebileceğini unutmamak gerekiyor.

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Emekliye zamlı aylıklar bugün yatmaya başlıyor! 7500 lira maaş alanlara zam var mı? Dul ve yetim aylıkları da artıyor mu? İşte yüksek emekli aylığı formülü!

Emeklilikte yüksek aylık almanın püf noktaları, yeni zamlara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:


MEMUR EMEKLİLERİ SEYYANEN ZAMDAN YARARLANACAK MI?
İlave ödeme adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre yüzde 17.55 belirlenen zam oranı yasayla yüzde 25'e tamamlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonrası 9 bin 877 lira olarak uygulanacak.