Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? AGİ ücretinin ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Asgari ücrete AGİ dahil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. AGİ ücretinin yeni yılda kaç lira olacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ücreti, tüm işçilere verilen bir ücret olarak biliniyor. İşçilerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alınacak ücret değişiyor. Bu ücreti sadece asgari ücretliler değil maaşı daha yüksek olan özel sektör çalışanları da alabiliyor. Peki; 2022 AGİ tablosu nasıl? İşte; evli, bekar, çocuklu AGİ ücreti!