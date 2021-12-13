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Haberler Galeri Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? AGİ ücretinin ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Asgari ücrete AGİ dahil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. AGİ ücretinin yeni yılda kaç lira olacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ücreti, tüm işçilere verilen bir ücret olarak biliniyor. İşçilerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alınacak ücret değişiyor. Bu ücreti sadece asgari ücretliler değil maaşı daha yüksek olan özel sektör çalışanları da alabiliyor. Peki; 2022 AGİ tablosu nasıl? İşte; evli, bekar, çocuklu AGİ ücreti!

Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:31
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Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

AGİ tablosu kim ne kadar alacak? 2022 AGİ tablosu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, ülkemizde milyonlarca çalışana verilen bir ücrettir. Asgari ücretle birlikte verilen AGİ'den maaşı asgari ücretten yüksek olan kişiler de faydalanabiliyor. Peki; 2022 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, 2, 3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

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Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

VERGİ DETAYI GÜNDEME OTURDU

Önceki günlerde Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

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Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

"AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN"

Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekar değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekar işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

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Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?

ESKİ VE YENİ AGİ TABLOSU

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor.