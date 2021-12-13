Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Gram altın, dolar/TL ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte 830 TL sınırını aşarak rekor tazeledi. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları için gözler o tarihe çevrildi. Altının nasıl bir performans göstereceğini anlamak için piyasalar Fed toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Peki, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Aralık güncel altın fiyatları ve son gelişmeler...