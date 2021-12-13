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Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Gram altın, dolar/TL ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte 830 TL sınırını aşarak rekor tazeledi. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları için gözler o tarihe çevrildi. Altının nasıl bir performans göstereceğini anlamak için piyasalar Fed toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Peki, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Aralık güncel altın fiyatları ve son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 12:18
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Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Haftaya 827 liradan başlayarak rekor kıran gram altın, öğle saatlerinde 830 lira ile rekor tazeledi. Son aylarda yükseliş trendinde olan sarı metalde yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Fed toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Uzmanlar altın fiyatlarının yönünü belirlemesi için o tarihe dikkat çekti. Peki, 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Güne 827 seviyesinde yükselişle başlayan gram altın, öğle saatlerinde 830 lira ile yeni rakor kırdı. Altın fiyatları ons bazında düşüş gösterse de yurt içinde gram bazında güçlenmesini sürdürüyor.

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Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TARİH

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in yapacağı faiz toplantısı yakından takip ediliyor. Fed, geçtiğimiz aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu. Fed'in yapacağı kritik toplantı 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

ONS ALTIN GÜÇ KAYBINDA

Bir süredir 1800 dolar sınırında işlem gören ons altın hafif düşüş eğilimi göstermeye başladı. Küresel enflasyondaki yükseliş ons altındaki destek seviyelerinin artmasına neden oluyor.

Haftaya 1782 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1781 dolar, en yüksek de 1788 dolar seviyesini gördü.

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Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Uzmanlar ons altın ve teknik analiz yorumlarını paylaştı. İşte altın piyasasında son gelişmeler: