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Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan Salı günü AK Parti seçim beyannamesini açıklarken, evlenecek çiftlere de evlilik kredisi müjdesi geldi. AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan 'Evlenenlere Kredi' müjdesi milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Faizsiz olarak uygulanacak evlenme kredisi için 2 yıl da geri ödemesiz dönem olacak. Peki evlilik kredisi şartları neler?

Sabah
Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 13:40
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Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

Evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar nedeniyle bu isteğini erteyen çiftelere nefes olacak evlilik kredisi 2023 AK Parti Seçim Beyannamesi içerisinde en dikkat çeken vaadler arasında yer aldı. Buna göre evlenenlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

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Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi sosyal yönü ile dikkatleri çekiyor. Dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir de önümüzdeki dönemde devreye alınacak.

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Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

ANNELER İÇİN YENİ MODELLER DEVREYE ALINACAK

Bu noktada kadınlara erken emeklilik getirecek yıpranma hakkı ile prim desteği başlamış olacak. Ayrıca annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak yeni modeller devreye alınacak.

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Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

Bu gün uygulanan yarı zamanlı çalışmanın yanında anneler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediklerinde esnek çalışma saatleri seçebilecek, ya da uzaktan çalışma modeline geçebilecek. Bu noktada esnek çalışma modellerinden babalar da anneler gibi yararlanabilecek. Evlat edinenler içinde aynı şartlar geçerli olabilecek.

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Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ

Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak.