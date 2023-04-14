HaberlerGaleriEvlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı
Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan Salı günü AK Parti seçim beyannamesini açıklarken, evlenecek çiftlere de evlilik kredisi müjdesi geldi. AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan 'Evlenenlere Kredi' müjdesi milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Faizsiz olarak uygulanacak evlenme kredisi için 2 yıl da geri ödemesiz dönem olacak. Peki evlilik kredisi şartları neler?