Evlenenlere faizsiz 150 bin TL! 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi şartları neler? İşte örnek ödeme planı

Bu gün uygulanan yarı zamanlı çalışmanın yanında anneler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediklerinde esnek çalışma saatleri seçebilecek, ya da uzaktan çalışma modeline geçebilecek. Bu noktada esnek çalışma modellerinden babalar da anneler gibi yararlanabilecek. Evlat edinenler içinde aynı şartlar geçerli olabilecek.