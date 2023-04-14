HaberlerGaleriBAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?
BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?
Bağ-Kur tescil affı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Esnaf ve sanaatkarların vergi mükkalefi olduğu andan itibaren Bağ-Kur'lu olma zorunluluğu bulunsa da geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı yapılmasına rağmen sayılmayan esnaflar bulunmakta. Geçmişte Bağ-Kur'luların prim borçları silindiği örnekler mevcut. Peki Bağ-Kur tescil affı çıktı mı, çıkacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...