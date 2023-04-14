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Haberler Galeri BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

Bağ-Kur tescil affı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Esnaf ve sanaatkarların vergi mükkalefi olduğu andan itibaren Bağ-Kur'lu olma zorunluluğu bulunsa da geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı yapılmasına rağmen sayılmayan esnaflar bulunmakta. Geçmişte Bağ-Kur'luların prim borçları silindiği örnekler mevcut. Peki Bağ-Kur tescil affı çıktı mı, çıkacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 13:55
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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

Bağ-Kur tescil affı son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Esnaf ve sanaatkarların vergi mükkalefi olduğu andan itibaren Bağ-Kur'lu olma zorunluluğu bulunsa da geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı yapılmasına rağmen sayılmayan esnaflar bulunmakta. Geçmişte Bağ-Kur'luların prim borçları silindiği örnekler mevcut. Peki Bağ-Kur tescil affı çıktı mı, çıkacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

Esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Vergiden muaf olanların da, esnaf ve sanatkarlar (oda) siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren Bağkur'lu olması gerekiyor.

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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

Daha doğrusu esnaf, yasaya göre; bu tarihlerden itibaren Bağkur'lu sayılıyor. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut.

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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

GERİYE DÖNÜK TESCİL VE KAYITLARINI ÖNLEYEN İLK YASA

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.

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BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?

4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.