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Haberler Galeri Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıta peş peşe indirim! Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı itibariyla fiyatlar yeniden değişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 6 Mayıs'tan (yarın) itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Peki, benzin ve motorine indirim mi geld? İşte, il il güncel akaryakıt fiyatları 2023!

Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:53
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Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

AKARYAKIT İNDİRİMİ SON DAKİKA! Brent petrol fiyatlarındaki değikenlik akaryakıtı da etkiliyor. Gece yarısı itibarıyla gelen indirim sonrası, yeni bir indirim müjdesi daha geldi. Araç sahipleri bu noktada, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim, zam var mı?" 5 Mayıs 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

MOTORİNE İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik, 25 Nisan tarihinde 0,47 TL'lik indirim, 2 Mayıs tarihinde de 0,59 TL'lik indirim, 4 Mayıs'ta 1,30 TL'lik indirim, 5 Mayıs'ta da 0,49 TL'lik bir indirim geldi. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim ve 29 Nisan'da 0,90 TL'lik bir indirim yapıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 1,06 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

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Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 5 MAYIS 2023

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 17.92 TL
Ankara 18,28 TL
İzmir 18,37 TL

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Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,41 TL
Ankara 20,76 TL
İzmir 20,72 TL