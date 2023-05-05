Benzine, motorine indirim mi geldi son dakika? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıta peş peşe indirim! Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıta indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı itibariyla fiyatlar yeniden değişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 6 Mayıs'tan (yarın) itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Peki, benzin ve motorine indirim mi geld? İşte, il il güncel akaryakıt fiyatları 2023!