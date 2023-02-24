Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının son günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de mazot ve gübre desteği oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafındna yapılan açıklama sonrasında buzağı desteklemeleri için de detay belli oldu. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?