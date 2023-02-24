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Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının son günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de mazot ve gübre desteği oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafındna yapılan açıklama sonrasında buzağı desteklemeleri için de detay belli oldu. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:58
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Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

"Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

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Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarıım ve Orman Bakanlığı'nın resmi adresinde paylaşılan açıklama şu şekilde;

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Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 ilimiz için nakit olarak ödenecek.

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Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.

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Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihini, 8 Mayıs tarihine kadar uzattık.