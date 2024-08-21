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Haberler Galeri 'Evden para kazan' tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

'Evden para kazan' tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

Binlerce kişi sosyal medya ve internet üzerinden ilana verilen "evde paketleme işi" vaadiyle dolandırılmaya devam ediyor. Yüksek gelir vaadiyle tuzağa düşürülen kişilerden önce hesaba ufak bir kapora ücreti, sonrasında depozito, en son 'ek vergi çıktı' yalanıyla yeni ücret talep ediliyor. Ödemeyi kabul etmeyenler dava tehdidiyle korkutuluyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:05
’Evden para kazan’ tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

Son dönemde dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemlerden biri haline gelen "evde paketleme işi" yalanı hala binlerce vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.

’Evden para kazan’ tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

YÜKSEK GELİR VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Vatandaşları aylık 26 ila 44 bin TL arasında gelir kazanacakları vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar kandırdıkları vatandaştan T.C. kimlik numaralarını, adreslerini, telefon ve banka hesap numaralarını istiyor.

’Evden para kazan’ tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

Daha sonra işe başlayabilmeleri için 450 TL gibi küçük bir meblağı kapora olarak yatırmalarını isteyen dolandırıcılar, ikinci olarak da vatandaşa gönderecekleri ürünleri sözde garantiye almak için 5000 TL bir depozito ücreti yatırmalarını, vatandaşın ürünleri paketleyip göndermesi halinde hakkedişi ile birlikte bu ücreti de göndereceklerini vaat ediyorlar.

’Evden para kazan’ tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

Vatandaş bunu kabul ederse bu kez üçüncü kez ek bir vergi adı altında yeni ücret talep ediyorlar. Eğer vatandaş işi kabul ettikten ve bilgilerini karşı tarafla paylaştıktan sonra talep edilen bu ücretlerden herhangi birini göndermeyi kabul etmezse de şirketi zarara uğratmaktan dava açacaklarını söyleyerek vatandaşı korkutup para göndermesini sağlıyorlar.

’Evden para kazan’ tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

Ayrıca yeni bir yöntem olarak dolandırıcıların bu kez "depozito-kapora yok" şeklinde reklamlar vermeye başladığı da görüldü. Bu sefer vatandaştan kripto para hesabı açarak şifrelerini kendilerine vermesini isteyen dolandırıcılar buradan hızla birkaç işlemle kara para trafiği yürüterek ek iş vaadiyle kendilerine başvuran kişileri birer suçluya dönüştürüyorlar.