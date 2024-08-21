’Evden para kazan’ tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık

Daha sonra işe başlayabilmeleri için 450 TL gibi küçük bir meblağı kapora olarak yatırmalarını isteyen dolandırıcılar, ikinci olarak da vatandaşa gönderecekleri ürünleri sözde garantiye almak için 5000 TL bir depozito ücreti yatırmalarını, vatandaşın ürünleri paketleyip göndermesi halinde hakkedişi ile birlikte bu ücreti de göndereceklerini vaat ediyorlar.