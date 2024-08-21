21 Ağustos 2024, Çarşamba
'Evden para kazan' tuzağı! Vatandaşı ek iş vaadiyle dolandırıyorlar | İşte adım adım dolandırıcılık
Binlerce kişi sosyal medya ve internet üzerinden ilana verilen "evde paketleme işi" vaadiyle dolandırılmaya devam ediyor. Yüksek gelir vaadiyle tuzağa düşürülen kişilerden önce hesaba ufak bir kapora ücreti, sonrasında depozito, en son 'ek vergi çıktı' yalanıyla yeni ücret talep ediliyor. Ödemeyi kabul etmeyenler dava tehdidiyle korkutuluyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:05