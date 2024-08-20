7000-5900-5600-5000 prim gününe A’dan Z’ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı ve gereken prim gün sayısını doğrudan etkiliyor. Emeklilik planlaması yaparken, yaş ve prim gün sayısının doğru hesaplanması kritik bir öneme sahip. SGK'nın sunduğu emeklilik planları, bireylerin en uygun seçeneği belirlemelerine yardımcı olurken, bilinçli ve doğru kararlar almalarını da sağlıyor. Bu rehber, emeklilik sürecinde yol gösterecek önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.