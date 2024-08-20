20 Ağustos 2024, Salı
7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...
Türkiye'de erken emeklilik koşulları, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre önemli farklılıklar göstermektedir. 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar, daha düşük yaşlarda emekli olma şansına sahipken, 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar daha yüksek emeklilik yaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, vatandaşlar arasında emeklilik planlamalarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 06:55