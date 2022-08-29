29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm detaylar açıklandı. Bu yöntemi kullananlar sigortalı olarak emekli olmaya hak kazanıyor. Farklı nedenlerden dolayı iş hayatında yer alamayan ev hanımlarına emeklilik fırsatı tanınıyor. Bazı şartları yerine getirenlere hak sağlanıyor. Bu kapsamda devlet tarafından sosyal güvencesi olmayanlara müjdeli haber geldi. Evde çalışarak emekli olunabilecek. İşte, konu hakkındaki detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:45
  • 1
  • 15
Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

Evden çalışarak emekli olmak mümkün. SGK detayları resmen açıkladı. 29 katı üzerinden ödenecek. Devlet tarafından evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sağlamak isteyenlere güzel haber geldi. Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı için2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemek yeterli oluyor. Konu hakkında prim ödeme miktarı için detaylarda açıklandı. İşte, konu hakkında son gelişmeler ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı için2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemek yeterli oluyor. Ayrıca 2022 yılı için prime esas kazanç alt sınırının 29 katı üzerinden ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.547,90 TL olarak belirlendi.

  • 3
  • 15
Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

İşte SGK'dan yapılan o açıklama:

EVDE EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI

Kapsamı

Dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın,

  • 4
  • 15
Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

30/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlardan, herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ile tespit ettiren kadın isteğe bağlı sigortalı sayılmaktadırlar.

  • 5
  • 15
Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...

İsteğe bağlı sigortalı olanlar malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.