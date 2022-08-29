29 Ağustos 2022, Pazartesi
Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm detaylar açıklandı. Bu yöntemi kullananlar sigortalı olarak emekli olmaya hak kazanıyor. Farklı nedenlerden dolayı iş hayatında yer alamayan ev hanımlarına emeklilik fırsatı tanınıyor. Bazı şartları yerine getirenlere hak sağlanıyor. Bu kapsamda devlet tarafından sosyal güvencesi olmayanlara müjdeli haber geldi. Evde çalışarak emekli olunabilecek. İşte, konu hakkındaki detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:45
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