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MASAK TikTok'u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'deki TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti. Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumun ise aslında çok dar bir kitlenin TikTok'tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.08.2022 06:57
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MASAK TikTok’u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1.5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.

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MASAK TikTok’u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

2021 yılında "Twitch" isimli sosyal medya uygulamasında bazı yayıncılar ve kredi kartı dolandırıcıları arasında yapılan iş birliğiyle vatandaşlara ait kredi kartlarındaki tutarların yayıncılara "bağış" adı altında aktarılarak, suç gelirlerinin aklandığı ve yayıncıların bundan komisyon aldığı ortaya çıktı.

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MASAK TikTok’u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok isimli sosyal medya platformunda da suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine konu hakkında MASAK tarafından geniş kapsamlı araştırma yapıldı.

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MASAK TikTok’u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

1.5 MİLYAR TL AKTARILDI
Araştırmalarda, TikTok isimli sosyal medya platformunda kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise sonrasında Türk lirasına dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Özellikle 2021 yılının başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara platform tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı görüldü.

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MASAK TikTok’u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumun ise aslında çok dar bir kitlenin TikTok'tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi. Diğer taraftan canlı yayın yapan TikTok kullanıcılarına "hediye" göndermek amacıyla platforma para aktaran kişilerde de benzer durum olduğu, yani aktarılan tutarın büyük bir kısmının çok dar bir kitle tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.