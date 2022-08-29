MASAK TikTok’u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor

Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumun ise aslında çok dar bir kitlenin TikTok'tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi. Diğer taraftan canlı yayın yapan TikTok kullanıcılarına "hediye" göndermek amacıyla platforma para aktaran kişilerde de benzer durum olduğu, yani aktarılan tutarın büyük bir kısmının çok dar bir kitle tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.