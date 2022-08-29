29 Ağustos 2022, Pazartesi
MASAK TikTok'u mercek altına aldı! Para aklıyorlar: Terörün finansmanı için kullanılıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'deki TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti. Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumun ise aslında çok dar bir kitlenin TikTok'tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 06:57
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