Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

Corona virüsü salgınını önlemek amaçlı önlemler kademeli olarak artırıldı. Bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. Bu gelişmelerin ardından birkaç soru gündeme geldi. Evden çalışanların haklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur? Evden ya da uzaktan çalışma için sözleşme yapmak gerekiyor mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 14:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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