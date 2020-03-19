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Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

Corona virüsü salgınını önlemek amaçlı önlemler kademeli olarak artırıldı. Bazı şirketler evden çalışma sistemine geçti. Bu gelişmelerin ardından birkaç soru gündeme geldi. Evden çalışanların haklarının neler olduğu merak ediliyor. Peki, corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur? Evden ya da uzaktan çalışma için sözleşme yapmak gerekiyor mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 14:03
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Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

Evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur? Türkiye'de corona virüsüne karşı yoğun önlemler alınıyor. Bazı şirketler evden çalışma uygulamasına geçti. Evden çalışma ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Evden çalışanları haklarının neler olduğu, ücret ödemesinin farklı olup olmaycağı merak ediliyor. Peki, corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur? İşveren ücretsiz izin verebilir mi? Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, evden çalışma yöntemine dair merak edilenleri kaleme aldı.

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Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

Mazeret izni kullanılabilir miyim?

Virüs nedeniyle kullanamazsınız. Evlilik, akrabasının vefatı, eşinin doğumu gibi nedenlerle mazeret izni kullanılabilir ve bu da 3 gün ile sınırlıdır.

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Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

Bu dönemde yıllık iznimi kullanabilir miyim?

İş yerinde bir yılınızı doldurmuşsanız yasanın size tanıdığı süreler içinde yıllık izninizi kullanabilirsiniz.

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Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

İşveren ücretsiz izin verebilir mi?

Ekonomik sebepler nedeniyle işveren ücretsiz izin verebilir. İşyerinde ücretsiz izin uygulanabilmesi için işçinin de rızası ve yazılı onayı gerekir. Eğer onay olmadan ücretsiz izin verilirse çalışan tek taraflı iş sözleşmesini fesh edip, tazminatını alır. Ücretsiz iznin de belirli bir süresi olmalıdır, ucu açık olamaz ve bu süre de karşılıklı anlaşmada belirtilmelidir.

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Evden çalışanlar dikkat! Corona virüsü nedeniyle evden çalışmada maaş ödemesi farklı mı olur?

Virüs nedeniyle işveren, toplu tatil ilan edebilir mi?

Edebilir, ancak çalışanların ücretlerini ödemek zorundadır. İşveren nisan ayından itibaren toplu yıllık izin kullanımına imkan verebilir. İş kanunun, 1 Nisan ile ekim sonuna kadar işverene toplu izin verme imkanı tanıyor; tabi ücretlerin ödenmesi şartı ile.