Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

Milyonlarca emekliye müjdeli haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Başkan Erdoğan, 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL