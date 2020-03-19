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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

Milyonlarca emekliye müjdeli haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Başkan Erdoğan, 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 13:28
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında emeklilere zam müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceğini duyurarak, emekli maaşlarına zam yapıldığını da açıkladı. Bu açıklamaların ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtildi.

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

KORONAVİRÜS KARARLARI NELERDİR?

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.