200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

Konut kredisi, pek çok insanın yaşam hedeflerinden biri olan ev sahibi olma hayalinin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltme kararı, bankaların kredi faizlerini yükseltmesine yol açmış ve bu da ev almak isteyenler için daha fazla ödeme yapmayı gerektirmiştir. Bu nedenle, Türkiye'deki konut kredisi pazarındaki son gelişmeler ve artan maliyetler, potansiyel ev sahipleri için dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. İşte banka banka faiz oranları...