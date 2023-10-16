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Haberler Galeri 200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

Konut kredisi, pek çok insanın yaşam hedeflerinden biri olan ev sahibi olma hayalinin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltme kararı, bankaların kredi faizlerini yükseltmesine yol açmış ve bu da ev almak isteyenler için daha fazla ödeme yapmayı gerektirmiştir. Bu nedenle, Türkiye'deki konut kredisi pazarındaki son gelişmeler ve artan maliyetler, potansiyel ev sahipleri için dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. İşte banka banka faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:34
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200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?
GALERİ DEVAM EDİYOR
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200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

🏡200.000 TL KREDİ 60 AY GERİ ÖDEME TABLOSU!

Akbank

Faiz Oranı
%3,25

Aylık Taksit
7.617,99 TL

Toplam Ödeme
466.619 TL

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200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

ING

Faiz Oranı
%2,99

Aylık Taksit
7.211,12 TL

Toplam Ödeme
439.787 TL

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200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

İş Bankası

Faiz Oranı
%2,87

Aylık Taksit
7.026,52 TL

Toplam Ödeme
429.917 TL

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200.000 TL kredi 60 ay geri ödeme tablosu! Bankaların konut kredi faiz oranları yüzde kaç?

Garanti BBVA

Faiz Oranı
%3,05

Aylık Taksit
7.304,18 TL

Toplam Ödeme
448.064 TL