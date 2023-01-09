Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL’ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonunda yarış yeniden başlıyor. EYT ile 2,5 milyon kişi emekli olmayı beklerken, bankalarda yeni müşteri kazanmak için promosyon hazırlıklarına başladı. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30 zammın ardından en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Bankalar emekli müşterileri kaybetmemek ve yeni müşteri kazanmak için kampanyalarını güncelliyor. Peki, 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte son gelişmeler...