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Haberler Galeri Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL'ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL'ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren banka promosyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Meclis aşamasının tamamladıktan sonra yürürlüğe girecek olan EYT ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar ise şimdiden promosyon hazırlıklarına başladı. Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. EYT sonrası bankaların promosyon miktarlarını bu rakamın üç katına çıkarması beklenirken, önümüzdeki günlerde kampanyaların tek tek açıklanması öngörülüyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:25
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Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL’ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonunda yarış yeniden başlıyor. EYT ile 2,5 milyon kişi emekli olmayı beklerken, bankalarda yeni müşteri kazanmak için promosyon hazırlıklarına başladı. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30 zammın ardından en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Bankalar emekli müşterileri kaybetmemek ve yeni müşteri kazanmak için kampanyalarını güncelliyor. Peki, 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL’ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

BANKALAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken diğer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor. Şimdi ise bankalarda EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.

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Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL’ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

2.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesi bu ay Meclis'e gelecek ve ardından yasalaşacak. SGK'ya emeklilik başvurularının tamamlanması ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar da EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıklarına başladı.

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Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL’ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

2,5 milyon EYT'linin emekli olmasının ardından en düşük emekli maaşı (5.500 TL) üzerinden hesaplandığında, EYT'lilerin emekli maaşı her ay bankalara 13 trilyon 750 milyon TL olarak aktarılacak.

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Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL’ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?

23 BİN TL'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Geçen yıl yarış içinde olan bankalar çeşitli ek ödemelerle promosyon miktarını 7.500 TL'ye kadar çıkarmıştı. EYT ile emekli olacaklar için hazırlanan promosyon kampanyalarında 23 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bankalar 23 bin liraya varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Bu rakamlar iddia olup her emekli maaşına göre promosyon ödeme tutarları da farklılık göstermektedir.