HaberlerGaleriEmekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL'ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?
Emekli promosyonunda EYT hazırlığı! Bankalar kesenin ağzını açıyor! 23 bin TL'ye çıkacak... 2023 emekli maaş promosyonu ne kadar?
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren banka promosyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Meclis aşamasının tamamladıktan sonra yürürlüğe girecek olan EYT ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar ise şimdiden promosyon hazırlıklarına başladı. Son güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. EYT sonrası bankaların promosyon miktarlarını bu rakamın üç katına çıkarması beklenirken, önümüzdeki günlerde kampanyaların tek tek açıklanması öngörülüyor.