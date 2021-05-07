Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde vatandaşlara ödenen destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz izin parası adıyla da bilinen ödeneğin hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. İşte, evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?