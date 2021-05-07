07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde vatandaşlara ödenen destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz izin parası adıyla da bilinen ödeneğin hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. İşte, evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 07.05.2021 17:57
  • 1
  • 7
Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecinde nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Her ay belirlenen tarihlerinde gerçekleşen ödemeler belli tarihlerde yatırılıyor. İşte, evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.

  • 3
  • 7
Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin yatırılmasına yönelik bir tarih açıklaması henüz Ticaret Bakanlığı'ndan gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 4
  • 7
Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

  • 5
  • 7
Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?

Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.