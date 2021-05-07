Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Ziraat GYO için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. İşte, Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...