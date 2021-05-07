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Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...
Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Ziraat GYO için gelecek açıklamalar bekleniyor. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. İşte, Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 18:47
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