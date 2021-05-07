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Haberler Galeri Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Ziraat GYO için gelecek açıklamalar bekleniyor. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. İşte, Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 18:47
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Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Ziraat GYO için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. İşte, Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

ZİRAAT GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'da ise 6 Mayıs 2021 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecek.

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Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

BORSA KODU

Borsa Kodu: ZRGYO

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Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI!

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında 1,60 TL fiyattan 1,17 milyar adet hisse satıldı.

Halka arzda 3,13 milyar adet pay talep edildi. Halka arzda hisselerin yüzde 68'i yurt içi bireysele, yüzde 7'si Ziraat Finans Grubu çalışanlarına, yüzde 25 ise yurt içi kurumsal müşterilere dağıtıldı.

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Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...

Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arza yönelik izahnamede, halka arz gelirinin kullanım yerleri de yer almıştı.