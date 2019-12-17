Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

Asgari ücret zam görüşmeleri sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK'in ev sahipliğinde 3'üncü kez toplanacak. Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendirse de dolaylı olarak 10 milyonu aşkın insanı ilgilendiriyor. Asgari Geçim İndirimi, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ödenekleri asgari ücret zammının etkilediği birkaç başlık olarak gösterilebilir. Türkiye'de işsiz kalan kişiye 10 aya kadar İŞKUR eliyle maaş desteği sunuluyor. Bu maaş desteği yeni iş bulana kadar vatandaşların elini rahatlatıyor. Asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşı 2019 yılında en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL olarak uygulanıyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





