17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

Asgari ücret zam görüşmeleri sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK'in ev sahipliğinde 3'üncü kez toplanacak. Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendirse de dolaylı olarak 10 milyonu aşkın insanı ilgilendiriyor. Asgari Geçim İndirimi, kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı ödenekleri asgari ücret zammının etkilediği birkaç başlık olarak gösterilebilir. Türkiye'de işsiz kalan kişiye 10 aya kadar İŞKUR eliyle maaş desteği sunuluyor. Bu maaş desteği yeni iş bulana kadar vatandaşların elini rahatlatıyor. Asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşı 2019 yılında en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL olarak uygulanıyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:38
  • 1
  • 20
Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşlara yeni bir iş fırsatı bulana kadar belirlenen süreler içerisinde ödeniyor. İşsizlik maaşı ödemesinin şartları oldukça esnek tutuluyor. İşsiz kalan vatandaşların hayatını idame edebilmesini sağlayan ücret 1015 TL ile 2031 TL arasında ödeniyor. İŞKUR aracılığı ile yapılan başvuruların birçoğu olumlu yanıt alıyor. 10 ay gerçekleşen ücretle, işsiz kalan kişiye 20 bin TL'yi aşan bir maaş olanağı sağlanıyor. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da artacak. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

  • 2
  • 20
Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

  • 3
  • 20
Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN KAÇ GÜN PRİM İSTENİYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

  • 4
  • 20
Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.

  • 5
  • 20
Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı da artacak! 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var. İşten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru şartı bulunuyor. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.