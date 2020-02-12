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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?
Coronavirüs hastalığı nedeniyle tüm dünyada alarm verilirken, Çin'deki karantinanın etkileri ekonomik verilerde hissedilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle küresel Emtia piyasalarında petrol fiyatlarında artış yaşanırken, altında ise düşüş göze çarptı. İç piyasada da altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki, altın fiyatları düşecek mi? İç ve dış piyasadaki hareketlilik nedeniyle altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. 12 Şubat altın fiyatları sorgulanıyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar? 12 Şubat güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:50
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