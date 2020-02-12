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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Coronavirüs hastalığı nedeniyle tüm dünyada alarm verilirken, Çin'deki karantinanın etkileri ekonomik verilerde hissedilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle küresel Emtia piyasalarında petrol fiyatlarında artış yaşanırken, altında ise düşüş göze çarptı. İç piyasada da altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki, altın fiyatları düşecek mi? İç ve dış piyasadaki hareketlilik nedeniyle altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. 12 Şubat altın fiyatları sorgulanıyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar? 12 Şubat güncel çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:50
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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Coronavirüs'ün etkileri uluslararası piyasalarda da hissedilmeye başlandı. Küresel Emtia piyasalarında altın fiyatlarında düşüş görülürken iç piyasada da altın fiyatları düştü. Peki, 12 Şubat altın fiyatları ne kadar? Haberimizden güncel altın fiyatlarını öğrenebilir ve çeyrek, gram altın fiyatlarını dakika dakika takip edebilirsiniz. İşte, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları!

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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre yeni coronavirüsten kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 1,113'e ulaştı. Çin'de Salı günü 97 kişi daha coronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Pazartesi günü 108 kişi bu hastalıktan ölmüştü. Çin'de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı ise 11 Şubat itibariyle sadece 2 bin 15 kişi artarak 44 bin 653'e yükseldi.

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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Dün açıklanan yeni vaka sayısı 30 Ocak'tan bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre bugüne kadar coronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 639 kişisi Hubei'de olmak üzere 4 bin 793 kişiye ulaştı.

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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.25 artışla 54.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.23 artışla 50.86 dolardan işlem görüyor. Küresel Emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.55 düşüşle 17.57 dolardan,

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12 Şubat altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,564.87 dolardan,

- bakır, yüzde 1.17 artışla 2.57 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 düşüşle 970.37 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.11 düşüşle 2,343.19 dolardan işlem görüyor.