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Haberler Galeri Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

"Evde bakım maaşı yattı mı 2024?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım maaşları, memur zammıyla birlikte artış yaşadı. Bu destekten yararlanan vatandaşlar, zamlı Ocak ayı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:32
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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

Ocak 2024 itibarıyla evde bakım maaşı alacak kişilere ödenen tutarlar güncellendi. Asgari ücret ve memur zammının netleşmesinin ardından artış yaşayan devlet desteği, 7 bin 609 TL'ye ulaştı. İşte 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

2024 yılına girilmesiyle birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ