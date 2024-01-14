14 Ocak 2024, Pazar
Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...
"Evde bakım maaşı yattı mı 2024?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım maaşları, memur zammıyla birlikte artış yaşadı. Bu destekten yararlanan vatandaşlar, zamlı Ocak ayı ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:32
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