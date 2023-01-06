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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Ocak memur maaş katsayısına göre yapılan artışla evde bakım maaşı da yükseldi. 2023'ün ilk ödemesini almaya hazırlanan hak sahipleri, ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:34
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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı zamlı ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri amacıyla sosyal hizmet modelleri kapsamında evde bakım yardımı yapılıyor. Peki, evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3.336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4.336 liraya yükseldi.

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Söz konusu ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor.

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.