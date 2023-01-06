Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Ocak memur maaş katsayısına göre yapılan artışla evde bakım maaşı da yükseldi. 2023'ün ilk ödemesini almaya hazırlanan hak sahipleri, ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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