Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Temmuz 2024 TEFE-TÜFE iş yeri, dükkan, ev kira artışı ne kadar? %25 zam sınırı bitti mi?

Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarında yüzde 25 üst sınır ifade eden uygulama, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Mayısta konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.