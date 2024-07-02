Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Temmuz 2024 TEFE-TÜFE iş yeri, dükkan, ev kira artışı ne kadar? %25 zam sınırı bitti mi?
Kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artışlarında yeni dönem başlıyor. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükten kalkacak olan yüzde 25'lik kira artış sınırı sonrası gözler TÜFE'ye çevrildi. Peki, TÜFE ortalamasına göre belirlenecek yeni kira artış oranı ne olacak?
ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024
07:41
Güncelleme: 02.07.2024
07:41
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Temmuz 2024 kira zammı için geri sayım başladı. İki yıldır kiracıları yüksek enflasyondan korumak amacıyla uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırı Temmuz ayında sona eriyor. Peki, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni kira zammı ne kadar olacak? Eski sisteme dönülecek ve kira artışları yeniden TÜFE'e göre mi belirlenecek?
KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM
Uygulama temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. Yarından itibaren konut kira zammında Temmuz 2024 itibarıyla yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.
Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarında yüzde 25 üst sınır ifade eden uygulama, 2 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Mayısta konuyla ilgili bir TV programında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın belli bir süre için yapıldığını, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını ifade etmişti.
KİRA ZAMMI NE KADAR?
Haziran ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak 12 aylık ortalama, konut kiraları için yeniden zam oranının üst sınırı olacak. Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak.
Normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama veri ile zam yapmaya devam eden iş yerleri için haziranda kira artış oranı yüzde 62.51 seviyesinde gerçekleşmişti.