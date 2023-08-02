02 Ağustos 2023, Çarşamba
Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? 2-3 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!
"2 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Evde bakım maaşı Ağustos 2023 ödemelerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Evde bakım maaşları, her ay belli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemelerdir. İşte 2-3 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 18:35
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