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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...

"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere yönelik maadi destek sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek programının Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki, Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?, Zamlı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihi...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:19
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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...

Aile Destek Programının Ağustos ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. Bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığı geçen günlerde belli oldu. Şimdi ise gözeler, 2023 yılı Ağustos ödemelerine çevrildi. Peki, aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yeni ödemeler başladı. Normal şartlarda Haziran ayında biten ödemelerin süreci yoğun talep sonrası uzatılmıştı. Binlerce vatandaş da yeni ayın gelmesi ile ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. İşte, Aile destek ödemesi Ağustos etabı hakkında bilgiler...

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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...

AİLE DESTEK PARASI AĞUSTOS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...

Ağustos ödemelerinin de benzer tarihlerde yatırılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.