01 Ağustos 2023, Salı
Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...
"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere yönelik maadi destek sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek programının Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki, Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?, Zamlı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:19
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