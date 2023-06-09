09 Haziran 2023, Cuma
2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücrette beklediği rakamı oran ve rakam vererek duyurdu. Erdem, en son olarak bu rakamlara Başkan Erdoğan'ın bir dokunuş yapacağını bildirdi. İşte 2023 Temmuz ayı yeni asgari ücrette beklenen rakam…
Giriş Tarihi: 09.06.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 22:06
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11