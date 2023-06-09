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Haberler Galeri 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücrette beklediği rakamı oran ve rakam vererek duyurdu. Erdem, en son olarak bu rakamlara Başkan Erdoğan'ın bir dokunuş yapacağını bildirdi. İşte 2023 Temmuz ayı yeni asgari ücrette beklenen rakam…

Giriş Tarihi: 09.06.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 22:06
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2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.

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2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2023 Temmuz ayı asgari ücret ara zammına dair şu tespitlerde bulundu:

Asgari ücretin Haziran'ın sonuna kadar bitirilmesi lazım. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir tarafta işveren var bir tarafta da işçi var. Burada hükümet hakem rolünü oynamakta. 15 kişilik bir komisyon oluyor. 5 kişi TÜRKİŞ'ten işçiyi temsil ediyor.

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2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem beklentisini duyurdu

En büyük konfederasyondur. İşvereni temsilen de TİSK var 5 kişi buradan ve 5 kişi de hükümetten geliyor. Çalışma Bakanı burada başkanlık yapıyor. 15 kişi tüm verileri topluyor. TÜİK, enflasyon verileri vs. burada bir pazarlık yapılıyor.