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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi gerçekleşti. Promosyon imkanından yararlanacaklar gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 00:23 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 00:23
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Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl sonuyla birçok kamu kurumlarında promosyon ödemesinin sağlanmasıyla sağlık çalışanları için ek ödemeler gerçekleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

Tarih açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMELERİ KİMLER KAPSIYOR?

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?

Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.