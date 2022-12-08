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Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?
Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi gerçekleşti. Promosyon imkanından yararlanacaklar gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?