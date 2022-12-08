Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl sonuyla birçok kamu kurumlarında promosyon ödemesinin sağlanmasıyla sağlık çalışanları için ek ödemeler gerçekleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?