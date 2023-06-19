19 Haziran 2023, Pazartesi
Evde bakım maaşı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...
"Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam uygulanacak. Yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak konusu oluyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırılacak? İşte, güncel liste...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 21:57
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