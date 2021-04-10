Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen bakım maaşının 10 Nisan tarihli ödeme listesi merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...