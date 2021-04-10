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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım yardımından yararlanan vatandaşlar, ödemelerin 10 Nisan'da hangi illere yattığını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım aylığı ile ilgili sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 13:24Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 13:24