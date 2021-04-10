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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım yardımından yararlanan vatandaşlar, ödemelerin 10 Nisan'da hangi illere yattığını araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım aylığı ile ilgili sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 13:24
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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen bakım maaşının 10 Nisan tarihli ödeme listesi merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...

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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

10 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Nisan ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. AÇSHB'nin takvimine göre, evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor.

Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.