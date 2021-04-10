6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

Bankalarda flaş koronavirüs kararı! Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bazı bankalar, vaka sayısında görülen artış sonrası yeniden düzenlemeye gitti. Şu ana kadar 6 banka tarafından çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Denizbank tarafından yapılan güncel açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla bankalar saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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