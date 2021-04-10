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Haberler Galeri 6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

Bankalarda flaş koronavirüs kararı! Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bazı bankalar, vaka sayısında görülen artış sonrası yeniden düzenlemeye gitti. Şu ana kadar 6 banka tarafından çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Denizbank tarafından yapılan güncel açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla bankalar saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:42
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6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Bazı bankalar 81 il genelindeki tüm şubelerinde çalışma saatlerini değiştirdi. Şu ana kadar Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Denizbank çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. İşte bankaların açılış-kapanış saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

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6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir." denildi.

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6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası tarafından mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir."

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6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA'dan çalışma saatleri ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz."