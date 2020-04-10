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Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Haftanın son işlem gününde dolar ne kadar oldu? Dünkü kapanışta 6.67 liradan işlem gören dolar/TL 10 Nisan'a 6,6980 liradan, euro ise 7,3320 liradan başladı. Koronavirüse ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği dolar kurunda hareketlilik sürüyor. Döviz yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:29
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Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Piyasalarda koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Dünkü kapanışta 6,6650 lira olan dolar, haftanın son işlem gününe 6,6980 liradan başladı. Koronavirüs salgınının yanı sıra petrol gelişmeleri de takip ediliyor. Paskalya Bayramı nedeniyle ABD, Avrupa ve Asya borsaları tatil. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları kaç lira? İşte 10 Nisan euro ve dolar fiyatları...

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Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYI POZİTİF TAMAMLIYOR

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için atılan teşvik adımlarının desteği ile pozitif görünümünü korurken, ABD ve Avrupa borsaları bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.

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Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla hükümet tarafından Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri ertelense de ABD Merkez Bankası (Fed) 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaştı.

Bu gelişmelerle makroekonomik verilerdeki olumsuz görünüme karşın pay piyasaları pozitif görünümünü koruyor.

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Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 6 milyonu aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 1,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Avrupa tarafında da ekonomiye ilişkin teşviklerin etkisiyle borsalarda pozitif bir seyir izlenirken, Fed'in yeni kredi paketi sonrası avro/dolar paritesi de yükseldi. Parite, dün yüzde 0,7 artışla 1,0932'ye çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 yükseliş kaydetti.