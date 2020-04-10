Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Haftanın son işlem gününde dolar ne kadar oldu? Dünkü kapanışta 6.67 liradan işlem gören dolar/TL 10 Nisan'a 6,6980 liradan, euro ise 7,3320 liradan başladı. Koronavirüse ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği dolar kurunda hareketlilik sürüyor. Döviz yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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